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В Сети появились изображения, сделанные при помощи искусственного интеллекта, где персонажи популярной фентезийной саги «Властелин колец» были показаны в стиле героев русских народных сказок.

Нейросеть очень искусно подобрала русский сказочный образ каждому из героев книги «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Последний вождь следопытов, первый король Воссоединенного Королевства и по совместительству один из главных персонажей книги Арагорн был представлен в образе русского князя.

Принц Лесного королевства и предводитель эльфов Итилиэна по имени Леголас, по мнению искусственного интеллекта, прекрасно чувствует себя в образе русского богатыря, который чем-то напоминает молодого Алешу Поповича. Главный героя книги хоббит по имени Фродо был показан в виде популярного русского сказочного персонажа Иванушки-Дурачка. На роль Кощея Бессмертного, по мнению нейросети, больше всего подходит злой маг по имени Саруман.

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