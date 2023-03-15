Как отмечает в своем материале издание Newsweek, бывший подполковник вооруженных сил США Александр Виндман предупреждает об опасности поднятия обломков упавшего в акватории Черного моря американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper российскими военными. Ведь это позволит России получить доступ к военным технологиям США.

По его словам, российская сторона имеет наибольшие шансы оказаться на месте падения американского беспилотника первой, что позволит Москве получить доступ к секретным американским военным технологиям.

В эфире CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы не допустить попадания упавшего в водах Черного моря БПЛА MQ-9 Reaper представителям других государств.

В заявлении Министерства обороны РФ говорится, что в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА двигался с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. В целях сопровождения воздушной цели в небо были подняты российские истребители Су-27.