В американском еженедельнике Newsweek эксперты сравнили радары для обнаружения артиллерийского огня и позиций противника серии «Зоопарк» с их примерными аналогами Firefinder, поставленными Украине в качестве «военной помощи» от США, и были вынуждены признать превосходство российских систем. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Украина и Россия используют разные системы для обнаружения артиллерийского огня и позиций противника. Поскольку этой весной каждая из сторон конфликта провозглашает собственные наступательные задачи, это повышает внимание к артиллерии и всему, что сопутствует ее эффективному применению на поле боя.

Западные военные эксперты провели для Newsweek сравнение боевых возможностей двух типов радаров артиллерийской поддержки – российских систем серии «Зоопарк» (1Л219М и 1Л220У) и американской системы AN/TPQ-37 Firefinder («Поисковик огня»), которая была предоставлена Киеву в рамках «военной помощи» от США.

«Оба этих радара используются для контрбатарейного огня. Это означает, что когда вас атакуют артиллерией, и у вас есть один из этих радаров, вы будете знать, откуда по вам стреляли, и вы можете направить свою собственную артиллерию для подавления батарей противника», – отметил Мэтью Канчиан, старший научный сотрудник Военно-морского колледжа.

Он также подчеркнул: использование этих радаров на Украине отражает сохраняющуюся важность артиллерии. «Несмотря на некоторое влияние новых технологий, основным оружием по-прежнему остается ствольная артиллерия», – указал эксперт.

Существует два основных варианта российской мобильной радарной системы «Зоопарк», которая, по данным экспертов по вооружениям, способна обнаруживать источники огня из минометов и гаубиц в дополнение к тактическим баллистическим ракетам. Отмечается, что РЛС «Зоопарк» может эффективно работать в том числе и в тяжелых условиях радиоэлектронного противодействия.

Первоначально эта система была разработана военно-промышленным концерном «Алмаз-Антей» еще во времена СССР и начала эксплуатацию в войсках в 1989 году. Этот радар может обнаруживать: артиллерийские снаряды калибром от 82 до 120 миллиметров на расстоянии до 17 км; снаряды калибра от 105 до 155 миллиметров на расстоянии до 12 км; снаряды реактивных систем залпового огня на дальности до 22 км и тактические ракеты на расстоянии до 45 км.

Более новая система «Зоопарк-2», по данным экспертов, способна обнаруживать минометные, пушечно-артиллерийские, ракетные и тактические ракетные батареи. Она была представлена в 1999 году. Сообщалось, что «Зоопарк-2» «может оценивать точки попадания вражеского огня, а также регистрировать и контролировать дружественную артиллерию» благодаря интегрированной системе навигации и ориентации для обеспечения автономной работы и оснащению коммуникационным комплексом для управления и контроля.

Джордан Коэн, военно-политический аналитик Института Катона, отметил: версия «Зоопарк-2», помимо повышенных характеристик по дальности обнаружения, в основном решила те отдельные проблемы с точностью, которые наблюдались у предшествующей системы – по его словам, «с помощью нового программного и аппаратного обеспечения, которое делает топографическую съемку более эффективной».

В США мобильная артиллерийская, ракетная и минометная радиолокационная система AN/TPQ-37 Firefinder была разработана в конце 1970-х годов компанией Hughes Aircraft Company, достигла статуса пригодности в 1980 году, и тогда же стала поступать на вооружение. Впоследствии производить этот радар стали компании Northrop Grumman и ThalesRaytheonSystems.

Помимо использования в США (и теперь на Украине), система в настоящее время эксплуатируется несколькими иностранными вооруженными силами, включая армии Австралии, Португалии и Турции.

AN/TPQ-37 – это радар с электронным управлением, который фактически не двигается во время работы ради повышения точности. Радиолокатор сканирует 90-градусный сектор на наличие приближающегося ракетного, артиллерийского и минометного огня. Firefinder может обнаруживать артиллерию на расстоянии до 15 км; минометы на расстоянии до 17 км; и ракеты на расстоянии до 24 км.

«По сравнению с Firefinder у российских «Зоопарков» больший радиус действия», – констатирует Коэн, и уточняет: «Впрочем, США также поставили Украине один трехмерный радар AN/MPQ-64 Sentinel, который примерно соответствует радиусу действия «Зоопарка».

Гай Маккардл, управляющий редактор публичных отчетов Сил специальных операций США, выделил особо превосходную дальность действия «Зоопарка-2», сообщив Newsweek: отмеченные на Украине показатели реального боевого применения (в отличие от характеристик, заявленных производителями) «показали, что он может обнаруживать артиллерийские снаряды примерно на расстоянии 27 километров и ракеты примерно на расстоянии 45 километров».