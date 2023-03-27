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Корреспондент американского издания New York Post пообщался с ученым-компьютерщиком Джеффри Хинтоном, которого считают настоящим «крестным отцом искусственного интеллекта», об угрозах для всего человечества в случае бесконтрольного развития ИИ.

По словам ученого, появление ИИ в современном мире сопоставимо с открытием человечеством колеса или электричества в прошлом. При этом Хинтон отметил, что развитие ИИ в мире происходит намного быстрее, чем об этом принято говорить даже в среде экспертов-компьютерщиков.

Ученый считает, что уже в ближайшем будущем ИИ сможет самостоятельно предлагать идеи для собственного улучшения и расширения спектра своих возможностей. Причем данный процесс может представлять серьезную опасность для всего человечества, если он не будет происходить под контролем.

На вопрос журналиста, может ли ИИ «полностью уничтожить все человечество», Хинтон ответил, что вполне допускает такую возможность. По словам эксперта, такой сценарий развития технологии ИИ «не невозможный».

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