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Немецкий медик 45-летний Томас Мертенс, приехавший в качестве туриста в Россию, записался в международный отряд в ЛНР. Теперь на родине (в Германии) его считают предателем за поддержку спецоперации, в добавок ему грозит тюремное заключение.

Когда Мертенс был сотрудником центра медицины катастроф, то решил отказаться везти очередную партию медикаментов и машин скорой помощи на Украину. Вместо этого он приехал в Луганскую Народную Республику, где работал в полевом госпитале, спасая жизни раненых.

Медик рассказал о своем впечатлении от работы в зоне спецоперации Телеграм-каналу SHOT. По его словам на СВО все братья, помогающие и заботящиеся друг о друге. “Здесь не так, как в Германии”, – подчеркнул он. Его жена русская. Наталья с маленьким ребенком живут в селе в Крыму. А вот старшая дочь осталась в Германии. Девочка учится в старших классах, однако сверстники осуждают ее за то, что она считает себя русской душой, хоть и родилась в ФРГ.

Вскоре у Томаса заканчивается трехмесячная виза пребывания в России, однако он очень надеется получить вид на жительство, чтобы вновь вернуться на Донбасс добровольцем. В Германии ему грозит 15 лет тюремного заключения за поддержку СВО.

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