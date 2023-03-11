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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью военкору Александру Симонову, отвечая на один из вопросов о дальнейшей ситуации вокруг Бахмута, заявил, что не собирается покидать город за деньги.

В последнее время в инфополе стали появляться слухи о якобы существующей договоренности с силовыми структурами Украины (ГУР и СБУ) о том, чтобы в определенный за деньги и снятие санкций покинуть зону СВО и уйти из Бахмута под предлогом скандала с МО РФ. Руководитель «оркестра» резко опроверг домыслы, заметив, что не намерен этого делать.

«Вопрос, кто деньги взял, когда мы делали жест доброй воли, отдавая Херсон, Харьковую область и многие другие…. Я не брал и здесь не собираюсь», –  отрезал Евгений Пригожин.

Он добавил, что «в это противник никак не может поверить».

«Зеленский не хочет придти Бахмут брать, но, скорее всего, скоро пойдет», – считает Пригожин.

За Бахмут (бывший Артемовск) в настоящее время ЧВК «Вагнер» ведет ожесточенные бои. Штурмовики продвигают к центру города, выбивая националистов из хоршо укрепленных позиций. Несмотря на то, что ВСУ упорно обороняют каждый дом, уже почти половина бывшего Артемовска освобождена, а до центра города остается чуть более 1000 метров.

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