Обозреватель польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер в своей авторской колонке предупреждает о возможной катастрофе в случае вхождения армий стран НАТО на территорию Украины.

Как следует из материала Крамер, с каждым днем шансы на победу украинского президента Владимира Зеленского на поле боя становятся все меньше. Польская журналистка отмечает, что Киеву уже не поможет ни финансовая, ни военная помощь Запада.

Поэтому, как отмечает Крамер, руководство Соединенных Штатов Америки может пойти на радикальный шаг и ввести войска НАТО на территорию Украины. Однако последствия таких действий могут быть катастрофическими не только для Киева, но и для всего мира, так как это может стать началом глобального военного конфликта.

По словам обозревателя, Вашингтон вынужден поддерживать Киев до конца, иначе поражение Украины станет концом «диктатуры США во всем мире». Также под сомнение будет поставлена целесообразность существования всего Североатлантического альянса в целом.