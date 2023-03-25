Специалистами американского медицинского центра Бет-Изрейел было найдено причину, почему после похудения люди снова набирают утраченные килограммы. По словам ученых, причина заключается в клетках, имеющих название AgRP. Они располагаются в гипоталамусе и регулируют чувство голода у человека.

Поступающие сигналы в нейронные клетки AgRP сообщают о том, что организму необходима энергия. В случае активности данных клеток чувство голода очень сильное. В процессе исследования данных нейронных клеток на грызунах, специалисты установили, что набор веса после его утраты обусловлен временным усилением передачи сигналов от клеток гипоталамуса к нейронам AgRP.

Ученые уверены, что если им удастся найти способ, как ослабить передачу данных сигналов, то эффект от похудения будет держаться намного дольше, чем обычно. На данный момент специалисты заняты вопросом проведения дополнительных исследований и испытаний для того, чтобы определить, как достичь цели без ущерба здоровью человека.