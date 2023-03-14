Как сообщает РИА Новости, инструкторы из Североатлантического альянса еще с 2018 года проводили подготовку украинских военнослужащих. Они их обучали минно-взрывной деятельности, которой занимаются террористы, совершая преступные акты против мирного населения. Подобные навыки использовали террористы на Северном Кавказе.

Данную информацию журналистам РИА рассказал сотрудник российских силовых структур в процессе комментирования фото и видеокадров, обнаруженных в смартфонах многих убитых украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. По его словам, в обнаруженном телефоне одного из убитых украинских военных по имени Владимир Варга 1990 года рождения во время штурма укрепрайона в Марьинке, были фотографии и видеозаписи, сделанные осенью 2018 года.

Согласно метаданным, эти видео и снимки доказывали участие погибшего в обучении на Яворовском военном полигоне в Львовской области, в международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного вооруженных сил Украины. На видеокадрах можно увидеть процесс преподавания иностранными инструкторами на польском и английском языках.