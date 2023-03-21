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НАТО планирует сформировать армию прямо у российских границ, в состав которой войдет около трехсот тысяч военнослужащих. Об этом сообщает американское издание Politico.

Для того, чтобы осуществить этот план, необходимо подготовить бойцов, оружие и боеприпасы для них, а также экипировку. Предполагается, что сделать это будет сложно в условиях сегодняшнего дефицита снарядов после оказания объемной военной помощи Киеву.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, заявил, что текущий уровень использования снарядов, если сравнивать со скоростью их производства, является несостоятельным.

Решение об отправке военных НАТО к российским границам будет вынесено на согласование уже этой весной. А к середине лета эти намерения должны быть согласованы.

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