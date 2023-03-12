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Недостаток планирования снегоуборочной компании со стороны администрации Санкт-Петербурга стал причиной постоянных снежных коллапсов, считает юрист Евгения Юнисова.

По поводу очередного снежного ЧП в Петербурге юрист высказалась накануне прогнозируемой сильной метели. Непогода предсказуемо создала сложности на дорогах. При этом губернатор Александр Беглов еще осенью уверял избирателей, что на этот раз Комитет по благоустройству готов к зиме. Уполномоченные лица отчитывались о закупленной снегоуборочной технике, но СМИ подсчитали, что во время обильных снегопадов на улицах «дежурят» 600 машин, а накануне их было 250.

«Если случается транспортный коллапс, то страдают все отрасли хозяйства города, не только жилищно-коммунальные, но и транспортные», — объяснила Юнисова в беседе с Peterburg News.

Собеседница издания подчеркнула, что пробки мешают не только рядовым водителям: страдает и бизнес с застревающими по пути поставками, а петербуржцы не могут вызвать домой скорою помощь — те простаивают в заторах.

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