Издание Wall Street Journal сообщило, что страны Запада серьезно обеспокоены тем, что Владимира Путина поддерживают развивающиеся страны в том, что он осудил внешнюю политику США.

В публикации говорится, что Владимир Путин совместно с Си Цзиньпином, председателем КНР, осудили геополитический порядок Соединенных Штатов Америки и пытают навязать свое видение многополярного мира развивающимся странам.

Авторы статьи считают, что руководство Запада серьезно беспокоится из-за того, что Москва и Пекин пошли на сближение. Этот союз назвали потенциально мощным соперником Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее Цинь Ган, глава китайского МИД, заявил, что прочные отношения Китая и Россия представляют собой залог глобальной стабильности и баланса.