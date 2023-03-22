ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Wall Street Journal сообщило, что страны Запада серьезно обеспокоены тем, что Владимира Путина поддерживают развивающиеся страны в том, что он осудил внешнюю политику США.

В публикации говорится, что Владимир Путин совместно с Си Цзиньпином, председателем КНР, осудили геополитический порядок Соединенных Штатов Америки и пытают навязать свое видение многополярного мира развивающимся странам.

Авторы статьи считают, что руководство Запада серьезно беспокоится из-за того, что Москва и Пекин пошли на сближение. Этот союз назвали потенциально мощным соперником Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее Цинь Ган, глава китайского МИД, заявил, что прочные отношения Китая и Россия представляют собой залог глобальной стабильности и баланса.

Вам может понравиться

Военный аналитик Онуфриенко: командование ВСУ упустило момент для проведения контратаки в Артемовске

Командование украинской армии действительно может попытаться ударить во фланги российским подразделениям, штурмующим Артемовск с обеих сторон, однако дальше ВСУ продвигаться некуда. Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя корреспонденту

Аналитик из США объяснил успех американского бомбардировщика В-21 Raider

Командование ВС США возлагают огромные надежды на бомбардировщик B-21 Raider, однако его успешное применение будет зависеть не столько от его технических характеристик, сколько от способностей пилотов, которые будут его пилотировать

Клинцевич рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном, обещанных ВСУ Британией

Как сообщает “Московский комсомолец”, снаряды с обедненным ураном, которые ВСУ пообещала Великобритания, имеют достаточно высокую пробивную способность. Такое заявление было сделано главой Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.