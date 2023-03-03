ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На позициях ВСУ замечен «мобилизационный» вариант танка Т-72. Это упрощенная версия модели ОБТ Т-72АМТ, которая была разработана для нужд ВС Украины в 2017 году.

Модернизацией обычной модели танка Т-72 до уровня Т-72АМТ занимался бронетанковый завод в Киеве, а армия Украины начала их получать в 2020 году.

По информации украинских СМИ, в ходе тренировок, которые проводила 3-я танковая бригада ВСУ, были замечены «упрощенные» танки Т-72, их еще называют «мобилизационные».

На машинах снят инфракрасный прожектор, заменены элементы наблюдения наводчика и командира. Также на танк установлены стандартные литые гусеницы, которые имеют последовательный шарнир. Вполне вероятно, что есть еще какие-либо изменения, но снаружи их не видно.

 

Вам может понравиться

За срыв плана по мобилизации сотрудников военкоматов отправили на фронт на Украине

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, на территории Украины сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ранее – военкоматы) Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Ровенской областей были отправлены

Западные лидеры в частном порядке признают, что Украина не способна победить

Согласно просочившимся «утечкам» о личных беседах лидеров Германии и Франции с Зеленским, Украину начали принуждать стремиться к переговорному решению конфликта с Россией. «Возвращением к реализму» назвал это Джо Лауриа, обозреватель

Известия: противник забетонировался на Авдеевском участке

Как сообщают журналисты издания «Известия», один из самых сложных участков фронта в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Свои опорные пункты украинские боевики превратили в бетонную крепость. Противостояние между подразделениями ВС