На позициях ВСУ замечен «мобилизационный» вариант танка Т-72. Это упрощенная версия модели ОБТ Т-72АМТ, которая была разработана для нужд ВС Украины в 2017 году.

Модернизацией обычной модели танка Т-72 до уровня Т-72АМТ занимался бронетанковый завод в Киеве, а армия Украины начала их получать в 2020 году.

По информации украинских СМИ, в ходе тренировок, которые проводила 3-я танковая бригада ВСУ, были замечены «упрощенные» танки Т-72, их еще называют «мобилизационные».

На машинах снят инфракрасный прожектор, заменены элементы наблюдения наводчика и командира. Также на танк установлены стандартные литые гусеницы, которые имеют последовательный шарнир. Вполне вероятно, что есть еще какие-либо изменения, но снаружи их не видно.