Украинские СМИ все чаще пишут о том, что вооруженные силы страны в ближайшее время будут вынуждены уйти из Артемовска. При этом, по заявлению чиновников Украины, главная задача армии ВСУ перед отходом состоит в том, чтобы максимально истощить российскую армию.

Об этом рассказал Сергей Рахманин, представитель Верховной рады по вопросам национальной безопасности. Он заявил, что у российских формирований уже наблюдается дефицит снарядов. Однако он не такой, как у ВСУ.

Вторая задача, по мнению Рахманина, состоит в том, чтобы исключить бегство украинских военных из Вооруженных сил. В ином случае такие действия солдат приведут к тому, что город будет потерян, а в обороне возникнут серьезные проблемы.