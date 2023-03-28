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Богдан Бернацкий, военный эксперт с Украины, задался вопросом, а не нарушают ли поставки военных самолетов МиГ-29 действующий запрет на передачу оружия дальнего действия. С его слов, на данный момент у армии Украины отсутствует возможность бить по тылу России, так как у нее в арсенале нет боевых истребителей и так необходимых дальнобойных ракет.

Аналитик отметил, что западное руководство может воспринимать эскалацию украинского конфликта как нанесение ударов по АЭС на территории страны, так и использование властями РФ ядерного оружия. Бернацкий заявил, что он уверен в том, что президент России не примет решения использовать ядерное оружие в украинском конфликте.

Эксперт отметил, что если ВС Украины получат с Запада дальнобойное оружие, то смогут разработать новую и эффективную стратегию.

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