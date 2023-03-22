ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бразильскими специалистами на вулканическом острове Триндади, расположенном в Атлантическом океане, найдены скалы из пластикового мусора. Несмотря на то, что остров находится вдали от цивилизации, он оказался сильно загрязнен пластиковыми отходами. Такую информацию сообщает информационное агентство Reuters.

По словам ученых, пластик сливается с горными породами, образуя новый материал. Данную породу специалисты назвали «пластигломератом». Проведя анализ этих горных пород, ученые выяснили, что скалы на острове состоят из осадочных гранул и других частей, которые скрепились пластиком.

Как оказалось, главное составляющее в пластигломератах является рыбацкими сетями. На остров их выносит морскими течениями. Под жгучим солнцем пластик, из которого состоят сети, плавится, смешиваясь с горными породами. Это новое явление в геологии, которое, к сожалению, является загрязняющим фактором, отмечают специалисты.

Вам может понравиться

Британия пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном

Аннабель Голди, занимающая должность заместителя Министра обороны Британии, заявила, что власти Лондона в рамках очередного пакета военной помощи отправят на Украину снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет РИА Новости.

Военный аналитик Онуфриенко: командование ВСУ упустило момент для проведения контратаки в Артемовске

Командование украинской армии действительно может попытаться ударить во фланги российским подразделениям, штурмующим Артемовск с обеих сторон, однако дальше ВСУ продвигаться некуда. Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя корреспонденту

Военный блогер Суконкин сообщил о катастрофе ВС Украины в Авдеевке

Военные РФ перерезали все главные пути, по которым шло снабжение украинских сил, обороняющихся в Артемовске и Авдеевке. Об этом рассказал Алексей Суконкин, военный блогер, сообщает «МК». Он отметил, что 1-й