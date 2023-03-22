Бразильскими специалистами на вулканическом острове Триндади, расположенном в Атлантическом океане, найдены скалы из пластикового мусора. Несмотря на то, что остров находится вдали от цивилизации, он оказался сильно загрязнен пластиковыми отходами. Такую информацию сообщает информационное агентство Reuters.

По словам ученых, пластик сливается с горными породами, образуя новый материал. Данную породу специалисты назвали «пластигломератом». Проведя анализ этих горных пород, ученые выяснили, что скалы на острове состоят из осадочных гранул и других частей, которые скрепились пластиком.

Как оказалось, главное составляющее в пластигломератах является рыбацкими сетями. На остров их выносит морскими течениями. Под жгучим солнцем пластик, из которого состоят сети, плавится, смешиваясь с горными породами. Это новое явление в геологии, которое, к сожалению, является загрязняющим фактором, отмечают специалисты.