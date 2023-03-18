Российские артиллеристы в составе Южного военного округа ликвидировали позиции националистов ВСУ в авдеевском направлении. Для этого они применили пушки «Гиацинт-Б».

Народная милиция ДНР сообщила, что бойцы российского спецназа заняли опорный пункт неприятеля. На опубликованных кадрах показано, что украинские позиции включали несколько схронов. Все укрытия были вырыты в земле и аккуратно замаскированы при помощи хвороста и кустарника.

В ходе операции российский бойцы захватили трофеи, это гранаты, снаряжение, ПТУР и зарубежные гранатометы.

Отмечается, что за последние дни российские военные около Авдеевки уничтожили мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов противника.