Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские артиллеристы в составе Южного военного округа ликвидировали позиции националистов ВСУ в авдеевском направлении. Для этого они применили пушки «Гиацинт-Б».

Народная милиция ДНР сообщила, что бойцы российского спецназа заняли опорный пункт неприятеля. На опубликованных кадрах показано, что украинские позиции включали несколько схронов. Все укрытия были вырыты в земле и аккуратно замаскированы при помощи хвороста и кустарника.

В ходе операции российский бойцы захватили трофеи, это гранаты, снаряжение, ПТУР и зарубежные гранатометы.

Отмечается, что за последние дни российские военные около Авдеевки уничтожили мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов противника.

Вам может понравиться

Украинский военный: ситуация в ВСУ намного хуже, чем пишет Washington Post

Обстановка в Вооруженных силах Украины намного хуже, чем написало американское издание Washington Post. WP сослался на слова командира батальона ВСУ, который работает под позывным «Купол». Об этом рассказал солдат ВСУ

Российский спецназ из ПТРК уничтожил танк и две БМП войск ВСУ на Донецком направлении

Кадры успешного уничтожения украинской боевой техники опубликованы в Сети. Ими поделился канал Телеграм «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удар был нанесен в боях на Донецком направлении. Сообщается, что в ходе

В МУС выразили сожаление в связи с выдачей ордера на «арест» Путина

Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда в Гааге (МУС), заявил, что сожалеет, что ведомству пришлось выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом он рассказал в ходе интервью