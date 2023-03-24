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Сотрудники санатория «Заря» отказались комментировать новости о пребывании губернатора Петербурга Александра Беглова в учреждении. По информации СМИ, градоначальник взял внеплановый отпуск и отправился в Кисловодск.

О внеочередном отпуске петербургского губернатора сообщил Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на источники в Смольном. По их данным, Беглов уже несколько дней находится в Кисловодске на лечении. При этом администрация города продолжает рассылать пресс-релизы с комментариями градоначальника, которые должны свидетельствовать о нахождении чиновника на рабочем месте.

Журналисты обратились в санаторий «Заря» с просьбой прокомментировать новости о нахождении у них Беглова. Однако представители гостиницы не стали ни подтверждать, ни опровергать сведения.

«Мы не предоставляем эту информацию», – заявили в «Заре».

Петербургские издания регулярно говорят о внеочередных «каникулах» Беглова. Горожане даже считали, что в общей сложности градоначальник отдыхает 275 дней с учетом посещений различных мероприятий. При этом на общение с горожанами он выделяет всего семь дней.

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