Военное присутствие в Сирии обеспечивает важные стратегические преимущества для российских вооруженных сил, что имеет важное значение при эскалации напряженности в отношениях с НАТО. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что любые предложения России о создании новых военных баз в его стране или увеличении численности личного состава войск будут им приветствоваться. «Мы говорим о международном балансе, и российское присутствие в Сирии связано с вопросом баланса сил, поскольку Сирия расположена на побережье Средиземного моря. Сегодня сверхдержавы не могут защитить себя или сыграть свою роль, просто находясь внутри своих границ, поэтому им необходимо делать это за пределами своих границ с помощью своих союзников или баз», – заявил сирийский президент.

Он также добавил: «Мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии – это хорошо». Аналитики MW считают, что заявление Асада дало указание на то, что такое расширение как минимум обсуждается с Москвой, или даже уже принято подобное решение, поскольку перед этим Асад встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве и подтвердил свою поддержку российской военной операции на Украине.

Во времена Советского Союза, наряду с Южным Йеменом, Сирия считалась ближайшим стратегическим партнером СССР на Ближнем Востоке. Отношения с Дамаском значительно улучшились после того, как Владимир Путин вернулся на пост президента в 2012 году и три года спустя начал оказывать решающую военную поддержку усилиям правительства Сирии по борьбе с повстанцами-экстремистами.

В настоящее время Россия управляет двумя важными военными объектами в Сирии – это включает авиабазу Хмеймим, которая была открыта в августе 2015 года, и небольшую военно-морскую базу Тартус на Средиземном море. Обе российские базы расположены в ближнем соседстве в восточной части провинции Латакия.

Самолеты ВКС России также время от времени перебрасывались на другие объекты в стране, особенно в 2016 году, в разгар совместных операций по борьбе с повстанцами. Российское вмешательство широко рассматривалось как мера, направленная на то, чтобы помешать партнерам и покровителям боевиков со стороны Запада, а также Турции и Иордании, которая граничит с Сирией на востоке, создать так называемые «безопасные зоны» на территории Сирии, где было намечено развернуть, якобы «для охраны населения», прозападные «союзные силы» и установить «бесполетные зоны».

MW отмечает: «Хотя российское военное вмешательство сыграло ключевую роль в предотвращении полного краха сирийского государства, значительные части северо-востока Сирии остаются под контролем группировок, связанных с исламистами, в том числе тех, что по-прежнему находятся под защитой турецких военных. Соответственно, собственные усилия сирийской армии по вытеснению террористических ополченцев со своей территории неизменно встречали прямые и широкомасштабные атаки со стороны турецкой армии и ВВС.

Северо-восток Сирии в настоящее время находится под контролем вооруженных сил США, которые действуют при поддержке ряда местных ополченцев, а также подразделений союзных западных держав, таких как Норвегия, и которые продолжают присваивать там запасы нефти, составляющие около 80 процентов всех сирийских нефтяных богатств. Эти ассигнования дополнили обширные усилия Запада по ведению экономической войны против сирийского государства, препятствуя восстановлению довоенного статус-кво даже в районах, контролируемых правительством».

Российское военное присутствие России в Сирии значительно расширилось с тех пор, как Россия, поддерживая операции по борьбе с повстанцами, стала сталкиваться с противодействием Запада. С конца 2015 г. по начало 2016 г. состоялись первые развертывания в Сирии российских систем ПВО С-400 и тяжелых истребителей завоевания господства в воздухе Су-27СМ3 и Су-35.

Наиболее заметным изменением стало расширение взлетно-посадочных полос на авиабазе Хмеймим для размещения бомбардировщиков Ту-22М и ударных истребителей МиГ-31К, которые используют гиперзвуковое оружие, способное нанести удар по территории НАТО с его более уязвимого южного фланга.

Более широкое российское военное присутствие в Сирии может привести к развертыванию очень широкого спектра средств, присутствие российских ВВС будет распределено по большему количеству баз, а военно-морской объект в Тартусе станет крупной военно-морской базой. Позиция Сирии обеспечивает важные стратегические преимущества для российских вооруженных сил, поскольку обе страны продолжают наблюдать эскалацию напряженности в отношениях с НАТО.

«Ожидается, что Дамаск будет также крупным выгодополучателем, так как большее количество российских войск на его территории может оказать дополнительное давление на американские и турецкие войска, чтобы они ушли, поскольку многие считают, что они осуществляют незаконную оккупацию сирийской территории без разрешения Дамаска или мандатов ООН для узаконивания своего присутствия», – заключает MW.