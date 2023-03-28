Новая российская договоренность с Беларусью стала ответом на давние спорные «соглашения о совместном использовании ядерных вооружений», которые США заключили с несколькими своими союзниками по НАТО. На это обращает внимание редакционная статья американского военного издания Military Watch (MW). Перевод представлен изданием discover24.ru.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что на территории соседней Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие (ТЯО), при этом настойчиво указав, что оно будет интегрировано в арсенал баллистических ракет «Искандер», развернутых в стране. «Мы передали Беларуси нашу известную и очень эффективную систему «Искандер», которая может нести ядерное оружие», – заявил он, и уточнил, что с 3 апреля начнется обучение экипажей, а к 1 июля будет завершено строительство специального хранилища ТЯО на территории Беларуси

Президент Путин отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко «давно ставил вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси», а также подчеркнул, что данное размещение было отчасти ответом на британские поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину.

По словам Путина, договоренность с Беларусью будет отражать спорные соглашения о совместном использовании ядерных вооружений, которые Соединенные Штаты заключили с несколькими своими союзниками по НАТО, которые позволяют им тренироваться для применения американского ядерного оружия на своей территории, к которой им будет предоставлен доступ в случае масштабного военного конфликта.

«Таким образом, ядерное оружие останется на хранении у России, но белорусские силы будут обучаться его применению и получать его в случае конфликта с НАТО. Будучи единственным партнером России в области безопасности в Европе, Беларусь остается единственной страной в регионе, с которой она может заключить соглашение о совместном использовании ядерного оружия», – поясняет MW.

Президент России также заявил, что 10 самолетов ВВС Беларуси уже оборудованы для доставки тактического ядерного оружия, хотя ожидается, что основным средством доставки будет арсенал «Искандер». Белорусский парк самолетов непосредственной авиационной поддержки (фактически, штурмовиков) Су-25 может быть модифицирован для несения ТЯО, «хотя их пригодность для такой роли остается под вопросом», – считают аналитики MW.

Издание напоминает, что ранее ударные самолеты Беларуси, «наиболее подходящие для доставки ядерного оружия – МиГ-25БМ и Су-24М – были соответственно списаны и экспортированы в Судан».

Но помимо этого, Минск действительно развертывает значительный арсенал тактических баллистических ракет «Точка» – предшественника «Искандеров» меньшей дальности, «которые также могут быть переоборудованы для нанесения ядерных ударов, хотя это остается маловероятным». Наконец, наряду с «Искандерами» российского производства при поддержке России Минском разрабатывается и их местная белорусская производная.

«Будучи самой известной системой оперативно-тактических баллистических ракет после окончания холодной войны, комплексы «Искандер», которые поступили на вооружение в 2006 году, два года спустя прошла боевые испытания против грузинских войск. Их возможности включают дальность нанесения ударов до 500 км, высокую точность, использование усовершенствованной полубаллистической траектории, исключительную маневренность и аномальную гиперзвуковую конечную скорость 5,8-8,7 Маха, что делает такие ракеты очень сложным для перехвата», – указывает MW.

Издание приводит мнение эксперта по международной безопасности Э.Б. Абрамса, который охарактеризовал важность комплексов «Искандер» для России следующим образом: «С 1990-х годов складывался все более неблагоприятный балансом сил в сравнении с НАТО, особенно в воздухе и на море, что привело Россию к значительным инвестициям в ряд асимметричных активов, а именно в мобильные баллистические и крылатые ракеты, системы ПВО и ядерное оружие».

Беларусь и Россия укрепляют военное сотрудничество с конца 2020 года, когда обе страны заявили, что страны Запада стремились поддержать свержение белорусского правительства, провоцируя социальные волнения, а также вводя экономические санкции в отношении Минска. На фоне высокой напряженности в отношениях с НАТО в конце 2021 года Россия неоднократно запускала бомбардировщики с ядерным оружием над Беларусью для демонстрации Западу своей военной силы.

В то же время президент Лукашенко настойчиво напоминал, что инфраструктура советских времен для размещения и хранения тактического ядерного оружия в Беларуси осталась почти нетронутой, несмотря на то, что Запад оказывал давление в 1990-х годах с целью ее уничтожения.

«В последние два года в Беларуси размещается все больше высококлассных российских военных активов, в том числе системы ПВО С-400 и истребители Су-35, которые были передислоцированы туда в январе 2022 года, а белорусские базы значительно укрепили позицию России в отношении НАТО и улучшили ее способность действовать в Украине», – заключает MW.