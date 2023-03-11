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Как следует из заявления директора Европейского департамента валютного фонда (МВФ) Альфреда Каммера, Молдавия может справиться с экономическим кризисом намного быстрее других европейских стран. По его словам, такая ситуация может быть связана с тем фактом, что рост потребительских цен на фоне удорожания энергоносителей в стране произошел раньше других стран Европы.

Каммер предполагает, что Молдавия может выйти из экономического кризиса в следующем году. Значительную роль в данном вопросе сыграл, по словам директора МВФ, местный валютный регулятор или Национальный банк Молдавии, который вовремя предпринял все необходимые шаги для сдерживания роста инфляции.

Из-за своевременных действий представителей Национального банка Молдавии, как отмечают в МВФ, страна смогла справиться с ростом инфляции. При этом, в настоящий момент, базовый уровень инфляции в Молдавии начал постепенно снижаться, резюмировал Краммер.

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