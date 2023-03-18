На Херсонском направлении, где линия фронта проходит по реке Днепр, активных наступательных действий вооруженные силы не ведут. На данном участке фронта идут постоянные артиллерийские дуэли. При этом на территории Херсонской области активно работают российские правоохранительные органы.

По информации пресс-службы управления МВД Российской Федерации по Херсонской области, опубликованной в Телеграм-канале, на территории заброшенной фермы, расположенной в районе села Новокиевка в Херсонской области, был обнаружен тайник с различными видами оружия.

Как следует из заявления регионального управления МВД России, в результате работы правоохранителей был выявлен схрон с оружием на территории одной из заброшенных ферм в Херсонской области. В тайнике были обнаружены различные виды оружия, боеприпасы к ним и военная форма украинской армии.

Напомним, что 30 сентября 2022 года глава военно-гражданской администрации Херсонской области подписал указ о «вхождении региона в состав Российской Федерации» после проведения всеобщего референдума.