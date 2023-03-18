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Зенитно-ракетные комплексы вооруженных сил Российской Федерации в условиях реальных боевых действий в зоне проведения спецоперации продемонстрировали способность перехватывать высокоточные артиллерийские боеприпасы М982 Excalibur производства США, поставляемые западными странами вооруженным силам Украины.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его словам, российские системы противовоздушной обороны зарекомендовали себя очень хорошо в зоне проведения специальной военной операции. Российские ЗРК сбивают даже высокоточные артиллерийские снаряды, длина которых составляет примерно один метр, а диаметр всего 155 миллиметров. Для сравнения эксперт объяснил, что длина ракеты для РСЗО HIMARS в четыре раза больше.

Реальный боевой опыт спецоперации способствовал улучшению российских систем ПВО и ЗРК. Например, инженеры доработали программное обеспечение и улучшили аппаратные средства ЗРК «Тор-М2У/М2» для более эффективной работы комплекса, резюмировал Мураховский.

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