Как сообщает издание «Коммерсантъ», московский суд в заочном режиме арестовал трех украинских разведчиков, которые пытались похитить добровольцев Народной Милиции ДНР, ранее принимавших участие в боевых действиях.

Басманный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде заочного заключения под стражу на срок в два месяца в отношении граждан Украины Шиманского Дмитрия, Орехова Вячеслава и Гавриша Владислава. Срок начнет исчисляться с момента их задержания или с момента их экстрадиции.

В материалах дела подозреваемые украинские сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины обвиняются в грабеже, незаконном хранении оружия и взрывчатки, незаконном пересечении границы, похищении человека в составе организованной группы и убийстве, которое было совершено общеопасным способом.

В материале отмечается, что украинские разведчики обвиняются в совершении еще в 2020 году похищения Дениса Харитонова и Романа Волянюка, которые ранее в составе ополчения на Донбассе принимали участие в боевых действиях.