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Президент концерна «Калашников» Алан Лушников, выступая в эфире передачи «Соловьев Live», рассказал о сроках начала серийного производства модернизированной версии с учетом опыта проведения специальной военной операции автомата АК-12.

По его словам, серийное производство доработанной версии автомата АК-12 будет налажено уже в текущем году. Модернизация коснулась различных узлов оружия, всего насчитывается семь изменений различного рода. Лушников привел пример одного из них: теперь, по его словам, пламегаситель будет входить в штатный набор комплектующих автоматического оружия.

По словам главного конструктора «Калашникова» Сергея Уржумцева, на фоне обильного применения автомата АК-12 в ходе проведения специальной военной операции им заинтересовалось несколько зарубежных заказчиков. Об этом Уружумцев заявил в феврале 2023 года на международной выставке вооружений Defense Exhibition and Conference (IDEX).

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