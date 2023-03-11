Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о ликвидации более 50 украинских военных российскими бойцами за минувшие сутки на Херсонском направлении.

Согласно данным оборонного ведомства, на Херсонщине ВСУ потеряли также склад боеприпасов украинской территориальной обороны. Помимо живой силы потери ВСУ составили 14 военных автомобилей и 3 боевые бронированные машины.

По информации сводки Минобороны РФ, на Купянском направлении вооруженными силами России было уничтожено до 50 украинских боевиков и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина. Основная задача спецоперации – защита мирных жителей ЛДНР, которые в сентябре 2022 года по результатам проведенных референдумов вошли в состав Российской Федерации вместе с Запорожской и Херсонской областями.