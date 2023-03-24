Новый владелец сети российских магазинов строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» сохранит весь трудовой коллектив компании и уже заявил о планах по строительству новых магазинов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, бывший владелец сети строительных гипермаркетов в лице французской группы ADEO принял вполне закономерное и цивилизованное решение о передаче своих активов, расположенных на территории Российской Федерации, локальному менеджменту.

Евтухов также добавил, что Министерство промышленности и торговли будет отслеживать дальнейшую ситуацию, и в случае необходимости окажет помощь новому руководству сети строительных гипермаркетов. При этом чиновник отметил, что с российским менеджментом компании «Леруа Мерлен» министерство успешно сотрудничало на протяжении многих лет.

Напомним, что французская сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» состоит из 464 магазинов, которые расположены в 12 разных странах мира. При этом на российском рынке компания успела поработать в течение 18 лет.