ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый владелец сети российских магазинов строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» сохранит весь трудовой коллектив компании и уже заявил о планах по строительству новых магазинов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, бывший владелец сети строительных гипермаркетов в лице французской группы ADEO принял вполне закономерное и цивилизованное решение о передаче своих активов, расположенных на территории Российской Федерации, локальному менеджменту.

Евтухов также добавил, что Министерство промышленности и торговли будет отслеживать дальнейшую ситуацию, и в случае необходимости окажет помощь новому руководству сети строительных гипермаркетов. При этом чиновник отметил, что с российским менеджментом компании «Леруа Мерлен» министерство успешно сотрудничало на протяжении многих лет.

Напомним, что французская сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» состоит из 464 магазинов, которые расположены в 12 разных странах мира. При этом на российском рынке компания успела поработать в течение 18 лет.

Вам может понравиться

Израиль ударил ракетами по району аэропорта в Сирии

ВС Израиля снова ударили ракетами по Сирии. Под ударом оказался международный аэропорт Алеппо. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве Сирии. Сообщается, что около 4 часов утра со стороны Израиля были

Космонавт Кикина рассказала об особенном запахе МКС

Анна Кикина, которая является единственной женщиной в отряде российских космонавтов, недавно прилетела с Международной космической станции и рассказала, чем она пахнет. Анна отметила, что на МКС есть специфический запах. Она

Украинские военные эксперты: «В Бахмуте творится настоящий ад! Штурмовики «Вагнера» давят со всех направлений сразу»

Украинские военные аналитики признают критическую ситуацию для ВСУ, которая сложилась в Бахмуте (ранее Артемовск). В своих сводках с фронта они не сдерживают эмоций, чтобы передать реальное положение дел у обороняющегося