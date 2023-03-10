ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как следует из заявления начальника войск химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после публичного обнародования Российской Федерацией фактов военно-биологической деятельности Соединенных Штатов Америки, все большее количество стран во всем мире начинают интересоваться истинными причинами размещения на их территории американских объектов, занимающиеся биологическими исследованиями.

По словам Кириллова, после обнародования Россией информации о деятельности биолабораторий США, депутаты оппозиционного блока «Макабаян» на Филиппинах обратились к Конгрессу страны в конце декабря прошлого года с требованием провести независимое расследование деятельности американской лаборатории по диагностике заболеваний животных, расположенной в городе Тарлак.

Кириллов также сообщил, что ранее Индонезия потребовала от США закрыть деятельность своей военной биологической лаборатории НАМРУ-2 на территории свой страны.

Вам может понравиться

Польские автоматы Grot, переданные Украине, заклинивают при стрельбе

Польша передала Украине автоматы собственного производства Grot, которые заклинивают во время использования и стреляют неточно. Сообщается, что во время совместных учений польских и украинских военнослужащих были обнаружены проблемы со стрелковым

Владимир Рогов: серия мощных взрывов прозвучала на территории Запорожья и области, подконтрольной ВСУ

Серия мощных взрывов прозвучала на территории города Запорожье, находящегося под контролем вооруженных сил Украины. Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на

SHOT: в небе над Новой Москвой правоохранительные органы обнаружили 4 неопознанных воздушных объекта

В небе над Новой Москвой было замечено четыре неопознанных летательных аппарата. Об это стало известно из публикации Телеграм-канала SHOT со ссылкой на местных работников правоохранительных органов. Как следует из публикации,