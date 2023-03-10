Как следует из заявления начальника войск химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после публичного обнародования Российской Федерацией фактов военно-биологической деятельности Соединенных Штатов Америки, все большее количество стран во всем мире начинают интересоваться истинными причинами размещения на их территории американских объектов, занимающиеся биологическими исследованиями.

По словам Кириллова, после обнародования Россией информации о деятельности биолабораторий США, депутаты оппозиционного блока «Макабаян» на Филиппинах обратились к Конгрессу страны в конце декабря прошлого года с требованием провести независимое расследование деятельности американской лаборатории по диагностике заболеваний животных, расположенной в городе Тарлак.

Кириллов также сообщил, что ранее Индонезия потребовала от США закрыть деятельность своей военной биологической лаборатории НАМРУ-2 на территории свой страны.