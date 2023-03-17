Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, 17 марта российские вооруженные силы ликвидировали более 70 солдат и офицеров украинской армии вместе с техникой на Краснолиманском направлении.

Сообщается, что в результате точных ударов российской артиллерии и армейской авиации в окрестностях населенных пунктов Терны и Ямполовка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, было нанесено огневое поражение противнику. Потери ВСУ составили одну боевую машину пехоты, боевую бронемашину, три легковых пикапа, один автомобиль и буксируемая гаубица Д-30.

Ранее 16 марта на Краснолиманском направлении была предотвращена попытка провести диверсию в тылу российских позиций разведгруппой украинских военнослужащих из 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Попытка украинских диверсантов пройти линии фронта незамеченными была выявлена с российскими разведчиками с дрона, а группа уничтожена точным огнем танка Т-90М «Прорыв».