ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, 17 марта российские вооруженные силы ликвидировали более 70 солдат и офицеров украинской армии вместе с техникой на Краснолиманском направлении.

Сообщается, что в результате точных ударов российской артиллерии и армейской авиации в окрестностях населенных пунктов Терны и Ямполовка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, было нанесено огневое поражение противнику. Потери ВСУ составили одну боевую машину пехоты, боевую бронемашину, три легковых пикапа, один автомобиль и буксируемая гаубица Д-30.

Ранее 16 марта на Краснолиманском направлении была предотвращена попытка провести диверсию в тылу российских позиций разведгруппой украинских военнослужащих из 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Попытка украинских диверсантов пройти линии фронта незамеченными была выявлена с российскими разведчиками с дрона, а группа уничтожена точным огнем танка Т-90М «Прорыв».

Вам может понравиться

В Америке объяснили значимость Черного моря в условиях украинского вооруженного конфликта

Американское издание The New York Times опубликовало материал, где указывается, почему Черное море имеет огромное значение в условиях вооруженного противостояния, которое возникло между Россией и Украиной. По данным источника, противостояние

Украинские боевики пытаются сбить российские ракеты «Калибр» из стрелкового оружия

Украинские боевики всеми способами пытаются противостоять натиску российских Вооруженных сил. Сейчас по Сети разошлись уникальные кадры, на которых укронацисты борются против российских ракет «Калибр» и пытаются их сбить из стрелкового

Минобороны опубликовало кадры боевой работы гаубиц «Гиацинт-Б» на фронте в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации показало боевую работу артиллерийского расчета 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции. Как следует из