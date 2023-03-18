Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские вооруженные силы в ходе ведения СВО на территории Украины за прошедшие 24 часа смогли поразить 89 подразделений украинской артиллерии на огневых позициях. Об этом проинформировал Игорь Конашенков, официальный представитель российского оборонного ведомства.

Он рассказал, что поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ нанесли российские военные. Это совместная работа артиллерии РФ, ракетных войск, а также авиации.

Удар был направлен на огневые позиции неприятеля, а также на живую силу и боевую технику в 107 различных районах. Конашенков добавил, что около поселения Тоненькое в Донецкой республике российские войска поразили пункт управления украинской 110-й механизированной бригады.

Вам может понравиться

Путин сообщил, что европейцам за репой придется ехать в Россию

Урожай в России отличный и во много раз превышает показатели в европейских странах. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе своего выступления на недавно прошедшем съезде Российского союза предпринимателей. Он

Во Франции назвали абсурдным недопуск России к расследованию по «Северным потокам»

Запрет на участие России в расследование газопроводов «Северный поток» во Франции назвали абсурдным. Так считает Флориан Филипп, возглавляющий французскую политическую партию «Патриоты», пишет РИА Новости. Политик отметил, что Россия является

Российский спецназ из ПТРК уничтожил танк и две БМП войск ВСУ на Донецком направлении

Кадры успешного уничтожения украинской боевой техники опубликованы в Сети. Ими поделился канал Телеграм «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удар был нанесен в боях на Донецком направлении. Сообщается, что в ходе