Российские вооруженные силы в ходе ведения СВО на территории Украины за прошедшие 24 часа смогли поразить 89 подразделений украинской артиллерии на огневых позициях. Об этом проинформировал Игорь Конашенков, официальный представитель российского оборонного ведомства.

Он рассказал, что поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ нанесли российские военные. Это совместная работа артиллерии РФ, ракетных войск, а также авиации.

Удар был направлен на огневые позиции неприятеля, а также на живую силу и боевую технику в 107 различных районах. Конашенков добавил, что около поселения Тоненькое в Донецкой республике российские войска поразили пункт управления украинской 110-й механизированной бригады.