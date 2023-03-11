Российское Минобороны показало, как ведут работу расчеты «кочующих» минометов калибра 120-мм. На опубликованном видео можно увидеть, как бойцы Западного военного округа уничтожают боевую машину ВСУ, а также их опорный пункт, пишут «Известия».

Старший наводчик, которого зовут Сергей, рассказал, что минометный расчет поддерживает пехоту, а также ликвидирует точечно цели неприятеля. Он отметил, что работал с разведчиками другого подразделения, когда данные целей получались посредством средств батарейной разведки, именно по ним шла работа. За последний год многое поменялось, и военные сейчас учитывают все ранние ошибки.

В Минобороны отметили, что при нанесении ударов бойцы ведут разведку позиций неприятеля при помощи беспилотников. Одним из самых эффективных способов является применение «кочующего» минометы, расчет которого быстро меняет огневые позиции.