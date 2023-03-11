Российское Министерство обороны показало видеокадры с ликвидацией ЗРК Stormer HVM английского производства в зоне спецоперации. Бойцы РФ для его уничтожения применили барражирующий высокоточный снаряд «Ланцет».

Видео снято с беспилотника. На кадрах показано, как беспилотник обнаружил зенитно-ракетный комплекс ВСУ. Далее показаны кадры с камеры наведения снаряда «Ланцет» и ликвидация им комплекса ПВО неприятеля. Контроль за действиями велся с другого дрона.

Указывается, что ЗРК неприятеля был обнаружен расчетами беспилотников в направлении Донецка. После этого машину взорвали высокоточным снарядом. Отмечается, что при помощи «Ланцетов» так же успешно уничтожаются танки, САУ и другая бронированная техника противника.