ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Херсонском направлении, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, идут постоянные артиллерийские дуэли между двумя берегами. По данным Министерства обороны Российской Федерации, на данном участке фронта в течение суток было уничтожено до 20 украинских военнослужащих вместе с двумя гаубицами «Гвоздика».

В сводке российского оборонного ведомства уточняется, что только за последние сутки в результате боевой работы российских артиллерийских расчетов было ликвидировано до 20 человек личного состава подразделений вооруженных сил Украины, три легковых автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» украинских сил.

Напомним, что специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Российская армия должна обеспечить защиту мирного населения республик Донбасса и восстановить территориальную целостность ЛДНР.

Вам может понравиться

ВСУ используют роботов-шахидов, которые начинены десятками килограмм взрывчатки

ВСУ стали более активно вести боевые действия, а теперь на Украине сообщили, что армия будет применять машины-роботы «Шахид» для наступления и атак. Роботы имеют возможность перемещаться скрыто. Они невидимы для

Украинские боевики пытаются сбить российские ракеты «Калибр» из стрелкового оружия

Украинские боевики всеми способами пытаются противостоять натиску российских Вооруженных сил. Сейчас по Сети разошлись уникальные кадры, на которых укронацисты борются против российских ракет «Калибр» и пытаются их сбить из стрелкового

Экс-офицер ВС Британии Грант: самым слабым местом восточного фланга НАТО является Черное море

Как пишет в своем материале РИА Новости со ссылкой на материал телеканала NBC, бывший офицер вооруженных сил Великобритании, работавший в качестве военного инструктора и консультанта в армиях Украины и Болгарии,