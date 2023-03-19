На Херсонском направлении, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, идут постоянные артиллерийские дуэли между двумя берегами. По данным Министерства обороны Российской Федерации, на данном участке фронта в течение суток было уничтожено до 20 украинских военнослужащих вместе с двумя гаубицами «Гвоздика».

В сводке российского оборонного ведомства уточняется, что только за последние сутки в результате боевой работы российских артиллерийских расчетов было ликвидировано до 20 человек личного состава подразделений вооруженных сил Украины, три легковых автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» украинских сил.

Напомним, что специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Российская армия должна обеспечить защиту мирного населения республик Донбасса и восстановить территориальную целостность ЛДНР.