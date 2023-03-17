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Министерство обороны Российской Федерации показало боевую работу артиллерийского расчета 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции.

Как следует из сообщения российского оборонного ведомства, расчеты артиллерийских орудий ежедневно выполняют сложнейшие боевые задачи на фронтах спецоперации. Опыт и профессиональные навыки российских артиллеристов позволяют поражать, выявленные разведкой, цели противника всего за несколько минут от момента получения точных координат до произведения выстрела.

Сообщается, что артиллерийские расчеты были полностью сформированы из числа мобилизованных бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. Результатом боевой работы таких расчетов уже являются сотни уничтоженных опорных пунктов, укрепленных районов и других фортификационных сооружений противника. Также целями российских артиллеристов являются бронированная техника и живая сила ВСУ.

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