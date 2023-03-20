Британское Министерство обороны сделало обращение к танкистам ВСУ. Там попросили украинских солдат не допускать ситуаций, чтобы западные танки Challenger 2 оказались в руках военных России.

Военные Британии попросили украинцев заложить в английские боевые танки, которые уже скоро будут на Украине, взрывчатое вещество. Если танки будут заминированы изнутри, то это предотвратит попадание техники к россиянам.

Сообщается, что по этой причине английские танки Challenger 2 не будут задействованы в тех направлениях, где есть возможность атаки со стороны ВС РФ.

Данную информацию распространяют украинские СМИ, ссылаясь на Минобороны своей страны. Но она неофициальная и вполне может быть фейковой. Однако то, что англичане боятся попадания своей боевой техники в руки российских специалистов, точно не вымысел.