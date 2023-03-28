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Алексей Резников, министр обороны Украины, проехался на английском боевом танке Challenger 2 и опубликовал фотоотчет для своих подписчиков в социальных сетях. Отмечается, что Киев получил несколько единиц британских боевых машин.

Глава украинского Минобороны написал в своем аккаунте Твиттер, что британские танки – фантастические, и совсем скоро они начнут выполнять боевые задачи. Он добавил, что ему было приятно проехаться на Challenger 2.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты прошли курс обучения по использованию танков Challenger 2 на территории Британии. Исходя из этих данных, военные аналитики пришли к выводу, что украинские экипажи, которых обучали западные кураторы, будут участвовать в грядущем контрнаступлении украинских ВС.

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