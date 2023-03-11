Ряд стран продолжают активно поддерживать Киев и оказывать ему военную помощь. Так, власти Норвегии решили предоставить Зеленскому дополнительную поддержку. Сообщается, что Украина получит зенитные ракетные комплексы.

Норвежское правительство сделало вывод, что Украина остро нуждается в защите от ракетных ударов. Важное заявление было сделано, когда глава Минобороны Норвегии провел встречу с лидером Украины. Тогда норвежский министр обороны сообщил, что его страна предоставит дополнительную поддержку Киеву.

Эксперты считают, что у ВСУ нет возможности противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».

Российская спецоперация идет на территории Украины с февраля 2022 года и продолжается до настоящего времени.