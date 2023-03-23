Власти Уганды запретили жителям своего государства заявлять о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Также введен запрет на любые однополые отношения и каминг-аут, за что граждане Уганды могут получить смертную казнь.

Это решение прокомментировал Виталий Милонов, депутат российской Госдумы. Он заявил, что страны, которые принимают подобные законы, запрещающие пропаганду секс-меньшинств, «далеко пойдут», в отличие сот стран «ЛГБТ-френдли». Однако, по мнению политика, смертная казнь – это слишком жесткое наказание, и можно было придумать какие-то другие меры.

Милонов отметил, что со временем страны, поддерживающие однополые браки, проиграют тем государствами, которые ориентированы традиционно. Также политик заявил, что Россия тоже идет по верному пути.