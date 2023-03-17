Политики Соединенных Штатов Америки начали передел мира. О том, кто станет очередной жертвой их агрессии, написали РИА Новости.

Обозреватель издания Михаил Катков рассказал, что Америка вместо со своими союзниками всеми способами пытается остановить растущее влияние КНР в мире. С этой целью Австралия скоро получит атомные подводные лодки и это будет нарушением Договора о нераспространении ядерного вооружения.

Реакция со стороны Китая последовала незамедлительно. Ван Вэньбинь, представитель китайского МИД, заявил, что Америка совместно с Британией и Австралией идут по опасному пути и совершают ошибки.

В Пекине предупредили, что если Австралия получит атомные подлодки, это приведет к оружейной гонке и нарушит стабильность на территории данного региона.