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Политики Соединенных Штатов Америки начали передел мира. О том, кто станет очередной жертвой их агрессии, написали РИА Новости.

Обозреватель издания Михаил Катков рассказал, что Америка вместо со своими союзниками всеми способами пытается остановить растущее влияние КНР в мире. С этой целью Австралия скоро получит атомные подводные лодки и это будет нарушением Договора о нераспространении ядерного вооружения.

Реакция со стороны Китая последовала незамедлительно. Ван Вэньбинь, представитель китайского МИД, заявил, что Америка совместно с Британией и Австралией идут по опасному пути и совершают ошибки.

В Пекине предупредили, что если Австралия получит атомные подлодки, это приведет к оружейной гонке и нарушит стабильность на территории данного региона.

 

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