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В МИД Северной Кореи сообщили, что если страну начнут принуждать к ядерному разоружению, что КНДР будет считать это за прямое объявление войны. Об этом информирует ЦТАК (Центральное телеграфное агентство).

Представитель министерства иностранных дел Северной Кореи, Чо Чхоль Су, заявил, что любое принуждение страны извне к отказу от ядерного вооружения будет сразу же приравниваться к объявлению военных действий.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что страна не станет отказываться от ядерного оружия, даже если ей будут угрожать санкциями на сто лет вперед. Кроме того, правительство Северной Кореи приняло специальный документ, который узаконивает внутри государства обладание ядерными ракетами.

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