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Как следует из заявления российского Министерства иностранных дел, президент Украины Владимир Зеленский преследует цель формирования антироссийской коалиции под предлогом продвижения своей «Формулы мира». Об этом сообщает RT.

Украинский президент активно занимается продвижением своей так называемой «Формулы мира», которая, в первую очередь, преследует цель создания коалиции стран с антироссийской позицией. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации добавили, что годовщина начала спецоперации была отмечена представителями киевского режима «острыми русофобскими заявлениями».

Для примера российские дипломаты привели заявление украинского премьер-министра, что примирение между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет. Также, по мнению российского МИД, внимания требует и заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что участие Российской Федерации в Совете безопасности ООН представляет собой «самое большое дипломатическое мошенничество 20 века».

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