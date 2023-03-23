Пресс-служба МИД РФ опубликовала заявление представителей ведомства о том, что Британия решила вывести украинский конфликт на новый уровень. Это подтверждается планами Соединенного Королевства поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. О таких намерениях ранее заявляла заместитель главы британского Министерства обороны Аннабель Голди.

Согласно заявлению российского МИД, объявление британцев о поставках Украине снарядов с обедненным ураном свидетельствует о том, что Лондон пожелал находиться на стороне недоброжелателей Российской Федерации. «Тем самым англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине», – отметили в российском иностранном ведомстве.

Также в российском МИД подчеркнули, что подобные действия со стороны Британии нарушают основополагающие нормы международного права. И за это англосаксам придется ответить. «Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне», – заключается в сообщении МИД РФ.