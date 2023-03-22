Сергей Рябков, заместитель главы МИД России, заявил, что Соединенным Штатам Америки не стоит испытывать терпение властей Москвы.

Политик отметил, что Россия предостерегает американцев от очередных попыток понервировать Москву. Об этом Рябков сказал во время того, как комментировал заявление властей Вашингтона о том, что полеты американских беспилотников над акваторией Черного моря будут продолжены. Он также добавил, что для обеспечения собственной безопасности Россия будет применять все возможные средства, которые у нее имеются.

Ранее Рябков сообщал, что Соединенным Штатам Америки следует отказаться от своих фантазий о поражении Москвы, если Вашингтон хочет, чтобы был возобновлен прежний Договор СНВ (о сокращении стратегических наступательных вооружений).