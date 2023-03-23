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После того, как Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, упоминания о ней в мировых СМИ увеличилось в три раза. Теперь страна стала более узнаваемой. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на ежегодный отчет МИД Финляндии.

В отчете сообщается, что рост интереса к Финляндии со стороны мировой общественности объясняется не только ее отказом от нейтрального статуса и отказом Турции на ее включение в НАТО, но и тем, что Финляндия имеет общую границу с Россией. Мировые СМИ часто писали о правилах приграничного контроля, который действует на границе между финнами и россиянами.

В финском МИД отметили, что новости, связанные с Финляндией, в основном имели нейтральный характер. Негативные публикации чаще всего были в китайских и российских изданиях.

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