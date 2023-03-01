Американский журналист NBC Кир Симмонс посетил Республику Крым, побывав в таких городах полуострова как Севастополь и Бахчисарай. Во время своего визита журналист пообщался с местными жителями, задавая им провокационные вопросы о принадлежности Крыма. В ответ американский корреспондент услышал мнения местных жителей, опровергающие тезисы западной пропаганды.

По словам Симмонса, российский президент Владимир Путин полон решимости до конца защищать предмет своей гордости – Черноморский флот, базирующийся в Севастополе. Прогуливаясь по улицам данного населенного пункта, американский журналист встретил молодую девушку Диану, которая с гордостью продемонстрировала ему свой российский паспорт.

В Бахчисарае американский журналист задал вопрос 73-летней прохожей по имени Прасковья провокационный вопрос, кому принадлежит Крым. В ответ он услышал: «Конечно, российский!». После этого Симмонс пообщался с мужчиной крымско-татарской национальности, который заявил, что его 21-летний сын принимает участие в боевых действиях в зоне СВО. По словам мужчины, Зеленскому никогда не вернуть Крым назад Украине, а верховный главнокомандующий Путин делает все правильно.