Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, после обстрела территории города со стороны вооруженных сил Украины погибли мирные жители.

Как написал Приходько в своем Телеграм-канале, боевики украинской армии совершили обстрел Калининского района Горловки, в результате чего погибла местная 59-летняя жительница. Позже мэр Приходько сообщил, что по информации экстренных служб города количество погибших после обстрела со стороны украинской армии возросло до двух человек.

Сообщается, что последствиями обстрела также является разрушенный дом, расположенный по улице Прилуцкого. На этой улице в результате украинского обстрела также было уничтожено два грузовых и один легковой автомобиль, резюмировал Иван Приходько.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.