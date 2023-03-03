Мэр города Енакиево ДНР Роман Храменков заявил, что в результате падения самолета в населенном пункте никто не пострадал. Об этом он сообщил в эфире телевизионного канала «Россия 24».

По словам Храменкова, местом падения самолета стало фермерское хозяйство, владелец которого сообщил об обломках, лежащих в лесополосе на полях. Мэр уточнил, что ни поселок, ни город не были задеты. Храменков отметил, что сбитый над Енакиево самолет является военным. Сообщается, что пилоты катапультировались, но их местонахождение неизвестно.

Напомним, 3 марта рядом с населенным пунктом Енакиево упал военный самолет. Мэр города опубликовал в своем Телеграм-канале фотографию, на которой за населенным пунктом виднеется черный дым. По всей вероятности дым появился от возгорания боевой машины. Глава города обратился к жителям с просьбой покинуть улицы до выяснения обстоятельств происшествия.

Точной информации о типе воздушного судна и его принадлежности на данный момент нет. Фотографии и видеозаписи инцидента были выложены в Сеть местными жителями Енакиево.