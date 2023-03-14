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Мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью для РИА Новости прокомментировал ситуацию с постоянными обстрелами разных районов города со стороны вооруженных сил Украины.

По его словам, украинские артиллеристы, которые ежедневно совершают обстрелы домов мирных граждан, не имею ни малейшего представления, ни о мужской, ни об офицерской чести. При этом обстрелы со стороны вооруженных сил Украины можно сравнить только с тактикой фашистов во время Великой Отечественной.

Кулемзин заявил, что для понимания действий противника необходимо осознать сделанное им с точки зрения логики. По словам чиновника, такое могут совершать только нелюди, не имеющие ничего общего с человеческим достоинством. В рядах ВСУ, по информации Кулемзина, есть специальные подразделение, отвечающее только за обстрелы Донецка.

Также донецкий мэр сообщил, что обстрелы территории города со стороны украинских вооруженных сил носят хаотичный характер, поэтому местным жителям необходимо быть предельно осторожными.

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