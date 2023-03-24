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Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ, в ходе интервью обозначил четкие условия, которые нужны для того, чтобы завершить военные действия на территории Украины. Он заявил, что важно защитить российские территории, в которые теперь входят Донбасс, Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщает «МК».

Также Медведев рассказал, что необходимо сформировать полностью демилитаризованную зону. Одна должна проходить на расстоянии в сто километров от российской границы. На ней не должно находиться никакого тяжелого оружия и техники, которое эффективно на коротких и средних дистанциях.

Отмечается, что это один из вариантов вероятной заморозки вооруженного конфликта, но скорее всего он не устроит власти Киева.

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