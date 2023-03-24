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Дмитрий Медведев, занимающий должность зампредседателя Совета безопасности РФ, рассказал, что во времена существования Советского Союза все страны мира находились в равновесии. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что хотел бы высказаться в защиту Советского государства. В те времена на нем был весь мировой баланс сил. Существующее противостояние между Варшавским договором и НАТО не допускало разбалансировки ситуации. Теперь же происходит что-то непонятное, добавил Дмитрий Медведев. Он пояснил, что в мире «правит один», и известно, к чему это приведет.

До этого Дмитрий Медведев рассказал о чудовищных последствиях в том случае, если столкнутся сильнейшие армии мира. В этой ситуации победителей не будет.

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